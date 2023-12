Domani Milan-Monza, i convocati di Palladino: torna Izzo, out Pablo Mari

Sono 27 i calciatori convocati da Raffale Palladino, allenatore del Monza,per il lunch match che domani alle 12,30 vedrà i brianzoli protagonisti a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Tornano a disposizione Izzo e Vignato, sempre out, per le rispettive ragioni, l'infortunato Caprari e il Papu Gomez.

Di seguito la lista completa.

Portieri: Lamanna, Di Gregorio, Gori, Sorrentino.

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, F. Carboni, Pedro Pereira, Bettella, D'Ambrosio, Birindelli, A. Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo, Ciurria.

Attaccanti: Colombo, Maric, V. Carboni, Mota Carvalho, Vignato.