Domani sera il Rennes impegnato nell'ultima gara del 2023

Il Rennes sarà avversario del Milan in Europa League: il prossimo febbraio si giocheranno i playoff che garantiranno l'accesso agli ottavi di finale della competizione. L'andata, a San Siro, è in programma il 15; il ritorno sarà una settimana dopo in Francia, il 22. Manca ancora tanto allo scontro e i rossoneri possono concentrarsi fino a quel momento su campionato e Coppa Italia.

Se il Milan non avrà una pausa in questo Natale - rossoneri in campo venerdì 22, sabato 30 e martedì 2 gennaio - il Rennes invece domani sera giocherà la sua ultima partita del 2023. I francesi saranno ospiti sul campo del Clermont alle ore 21, in una sfida chiave in ottica salvezza. Poi ci sarà pausa fino al 7 gennaio quando saranno impegnati nei trentaduesimi di Coppa di Francia, contro il Guingamp.