Domani udienza ad Hong Kong per Zhang: il presidente dell'Inter ancora accusato dai creditori

Il presidente dell'Inter Steven Zhang torna in udienza. I legali del numero uno dei nerazzurri torneranno domani al Tribunale di Honk Kong per la seconda udienza legata alla causa promossa da China Construction Bank, nel tribunale in cui Zhang è stato condannato a pagare oltre 300 milioni per un debito mai saldato. Come riporta Calcio&Finanza, Zhang dovrà rispondere di "debtor examination", e verrà interrogato riguardo i suoi debiti, avendo la possibilità di presentare documentazioni per scagionarsi.

L'esame del debitore riguarderà tutte le attività, le passività e le spese di Zhang, oltre alle cessioni di attività e i trasferimenti del presidente dell'Inter, che verrà messo a nudo per quanto riguarda i suoi affari. Come riporta il sito, per il presidente dell'Inter c'è un rischio non da poco, ovvero il carcere fino a tre mesi, che però potrebbe essere tramutato in una pena pecuniaria da pagare.