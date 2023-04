Dopo lo 0-4 col Milan, Napoli di scena a Lecce. Spalletti fa turnover

Ancora senza Osimhen. L’annuncio sull’assenza per la sfida di Lecce del bomber del Napoli è arrivato da Luciano Spalletti, che dovrà dunque rinunciare al capocannoniere per la delicata trasferta in salento. Dopo il pesante ko interno col Milan possibile qualche novità per gli azzurri, con Meret al suo posto in difesa e quartetto composto da Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Mario Rui. In mezzo scalpita Elmas, che potrebbe completare il reparto con Lobotka e Anguissa. In avanti conferma per Simeone da centravanti con Lozano e Kvaratskhelia sugli esterni.