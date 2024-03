Dopo lo Slavia ci sarà l'Empoli: toscani al lavoro questa mattina

Questa sera il Milan gicoherà l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. La partita è in programma allo stadio di San Siro alle ore 21 e il ritorno si giocherà tra una settimana esatta, il 14 marzo, all'Eden Arena di Praga in Repubblica Ceca. Tra i due confronti con la squadra ceca allenata da mister Trpisovsky, il Milan di Stefano Pioli sarà atteso dalla partita in campionato di domenica contro l'Empoli, calendarizzata per domenica 10 marzo alle ore 15 sempre a San Siro. Il Diavolo comincerà a pensarci, però, da domattina.

I toscani invece è tutta la settimana che possono concentrarsi sul Milan. Come riportato sul sito ufficiale del club azzurro, la squadra si è allenata questa mattina alle ore 11 e così faranno anche domani e sabato prima di partire alla volta del capoluogo lombardo per sfidare i rossoneri. L'Empoli ha perso la prima partita con Davide Nicola alla guida nel corso dell'ultima giornata, in casa contro il Cagliari per 0-1. Tra le fila degli empolesi, uno dei giocatori più in forma èm Mbaye Niang, ex attaccante del Milan.