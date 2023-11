Dortmund, Süle va ko: il difensore salterà il Milan per malattia

Assenza pesante e imprevista per il Borussia Dortmund, che domani contro il Milan, nella partita valevole per il 5° turno della fase a gironi di Champions League, dovrà fare a meno di una colonna della propria difesa. Niente Niklas Sule (nell'immagine di copertina dell'articolo all'opera con la maglia della nazionale tedesca) per i gialloneri nella trasferta di San Siro: il difensore classe 1995 non parte assieme al resto della squadra poiché ammalatosi.

Lo ha annunciato il Dortmund con un post sul suo profilo X: