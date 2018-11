Dudelange, Toppmoller: "Milan, Olympiakos e Betis su un altro pianeta"

L'allenatore del Dudelange Dino Toppmoller ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con l'Olympiakos: "Abbiamo visto che tutti i nostri avversari europei giocano su un altro pianeta. Si pensava che avrebbero preso le partite contro il Dudelange alla leggera, ma è stato tutto il contrario. Obiettivi? Non abbiamo un obiettivo specifico, vogliamo fare una buona partita e fare di tutto per prendere un punto. Sappiamo che è molto difficile. Abbiamo qualità, ma giochiamo contro squadre di livello. Basti pensare che la scorsa stagione l'Olympiakos ha pareggiato 0-0 col Barcellona". Il Dudelange è attualmente ultimo in classifica nel Gruppo F con zero punti, preceduto da Olympiakos (4), Milan (6) e Betis (7).