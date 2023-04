Dybala e Abraham preoccupano Mourinho: "Sento che hanno problemi importanti"

MilanNews.it

José Mourinho, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN confessando la propria preoccupazione per le condizioni di Paulo Dybala e Tammy Abraham dopo l'uscita anzitempo contro il Feyenoord: "Certo, ma non posso fare miracoli. Se sono infortunati sono infortunati... La sensazione vedendoli uscire è che abbiano problemi importanti. Non so se una settimana o quattro, cinque o sei...".