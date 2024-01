Dybala esce all'intervallo del derby, Mourinho: "Ha un problema muscolare"

Nel post partita di Lazio-Roma, derby di Coppa Italia, Jose Mourinho dà un aggiornamento sulle condizioni di Paulo Dybala, uscito all'intervallo per un problema muscolare.

Queste le sue dichiarazioni: "Ha un problema muscolare. Ha giocato una partita molto fisica contro l’Atalanta. Questa sfida era esigente e lui voleva giocarla: abbiamo bisogno che tutti danno il suo massimo. Abbiamo giocatori che fanno miracoli per poter giocare, come Mancini che però ha una struttura fisica diversa. Al suo posto è entrato Pellegrini che non sta vivendo un bel periodo. Sono un po’ deluso dall’atteggiamento di alcuni dei miei giocatori”.