Dybala ko, problema muscolare contro il Feyenoord. Il 29 aprile c'è Roma-Milan

Paulo Dybala, al 26' di Feyenoord-Roma, match valido per l'andata dei quarti di Europa League, ha dovuto abbandonare il campo per infortunio: l'attaccante argentino si è infatti dovuto fermare per un problema muscolare. Nelle prossime ore si capirà qualcosa in più sull'entità del suo infortunio. Il prossimo 29 aprile è in programma Roma-Milan.