Dzeko saluta l'Inter: il Fenerbahce annuncia le visite mediche del bosniaco

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Edin Dzeko, dopo due stagioni, saluta l'Inter per approdare in Turchia. L'attaccante bosniaco (che era fine contratto) nella prossima stagione indosserà la maglia del Fenerbahce. Ad annunciarlo è lo stesso club turco con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko verrà a Istanbul per superare le visite mediche e completare la trattativa per il trasferimento". (ANSA).