Dzeko sul Milan: "Squadra forte, non sono per caso in semifinale di Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dai colleghi di Sky Sport al termine del match contro l'Hellas Verona, l'attaccante dell'Inter, Edin Dzeko, ha parlato così del Milan, sorpassato in classicia dopo la vittoria al Bentegodi: "Il Milan è una squadra forte, non è per caso in semifinale di Champions. Però noi crediamo in noi stessi, sappiamo di avere tanti giocatori forti: magari ogni tanto ne perdiamo coscienza e perdiamo partite che non possiamo perdere, però non bisogna mai guardare indietro. La nostra è una vittoria importante, le prossime lo saranno ancora di più".