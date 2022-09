Empoli, alle 16:30 il primo allenamento in vista del Milan

MilanNews.it

L'Empoli sarà il prossimo avversario del Milan dopo la sosta. La sfida si giocherà sabato 1° ottobre alle ore 20.45 allo Stadio Castellani in Toscana. La formazione di mister Zanetti, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, si ritroverà oggi pomeriggio alle 16.30 per una seduta di allenamento pomeridiana. Assenti i tredici giocatori partiti per difendere i colori delle proprie nazionali.