Empoli, Andreazzoli a Sky: "Per noi è come una mezza vittoria. Mi piace il gioco del Milan"

Aurelio Andreazzoli a Sky Sport 24: “E’ una mezza vittoria perché giocavamo con una squadra importante e perché venivamo da un periodo non facile, con diverse assenze. Abbiamo raccolto molti complimenti e portato a casa pochi punti. Avevamo necessità di raccogliere attraverso la nostra idea di gioco. Ci siamo riusciti, contro un Milan che mi piace molto come gioca e che ha individualità importanti. Avevamo una formazione rattoppata. Moralmente è da considerare una mezza vittoria. Siamo contenti. Terracciano e Caputo hanno dimostrato di poter giocare in Serie A. Abbiamo dimostrato che si può proporre quello che abbiamo in testa. Dobbiamo essere supportati dagli episodi a favore. Donnarumma è stato bravissimo su La Gumina. Abbiamo giocato allo stesso livello del Milan, esclusi gli ultimi 15 minuti dove ci siamo messi l’elmetto. Commettiamo errori tecnici che sono evitabili e diversi ragazzi che si devono confrontare con questa realtà. Noi cerchiamo di perseguire quello che ho in testa come filosofia di gioco. Quello di cui dobbiamo renderci conto che siamo in una categoria nella quale è bello stare, ma dove ci sono difficoltà di un certo livello”.