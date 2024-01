Empoli, Baldanzi a Sky: "Sto molto bene. Milan grande squadra, ma faremo del nostro meglio"

vedi letture

Tommaso Baldanzi, giocatore dell'Empoli, ha dichiarato a Sky prima del match contro il Milan:

Sulle sue condizioni: "Sto molto bene, mi sono ripreso. Sono stato male per essere stato lontano dal campo, ma ora sto bene".

Sull'infortunio: "Più che per me mi dispiace per la squadra perchè non ho potuto aiutarla. Purtroppo gli infortuni capitano, non sarà l'ultimo della mia carriera".

Sul momento dell'Empoli: "Stiamo lavorando bene in settimana, passa tutto da questo".

Sul Milan: "Sono una grande squadra, ma faremo del nostro meglio".