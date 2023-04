Empoli, Bandinelli a DAZN: "Orgogliosi di questo pareggio, il Milan ti mette in difficoltà"

L’Empoli a San Siro: “Siamo molto contenti di aver portato un punto a casa. Abbiamo fatto una grandissima fase difensiva. Siamo orgogliosi di questo pareggio”.

Primo clean sheet per Perizan: “Faccio i complimenti a Samu, ha fatto una grandissima partita. Non è facile sostituire Vicario, sono felice per lui e per tutti noi. Venire qua e portare a casa un punto è veramente difficile perché il Milan ti mette in difficoltà su tutti i palloni. Cerchiamo di giocarcela contro tutti, abbiamo lavorato sempre con unità e abbiamo voglia di giocarcela con tutte. Speriamo di fare più punti possibili da qua alla fine”.