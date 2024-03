Empoli, Cambiaghi: "L'avversario più difficile? Theo Hernandez"

vedi letture

Nicolò Cambiaghi, attaccante dell'Empoli il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, a poche ore dalla partita valevole per la 28^ giornata di Serie A, che metterà i toscani contro il Milan: "Quest'anno la palla non va dentro, eppure sto facendo prestazioni più importanti rispetto a un anno fa, ma per imprecisione o sfortuna la palla non entra. Comunque non ho l'assillo del gol".

Chi l'avversario più difficile da affrontare?

"Proprio Theo Hernandez... (lo affronterà oggi alle ore 15 in Milan-Empoli, ndr)".

Dalle spiagge di Tropea in cui giocava con i suoi amici in vacanza, all'Atalanta.

"A Bergamo ho imparato tanto, ho fatto la trafila dagli 8 ai 19 anni. Poi ho conosciuto il Papu Gomez, persona incredibile in campo e fuori. Quando mi allenavo con la prima squadra mi ispiravo a lui. Lo ascoltavo, lo osservavo: mi ha dato qualche consiglio che tengo sempre a mente. Per quanto riguarda strettamente il mio ruolo, mi ha ispirato molto Insigne".

Dove pensa di dover migliorare?

"Nelle letture in base ai momenti della partita, nella finalizzazione e nella cattiveria per arrivare a incidere di più. Nazionale? Quella maglia è un sogno per ogni calciatore. E anche per me è un obiettivo".