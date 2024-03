Empoli, Caprile: "Lavoreremo al massimo per preparare la partita con il Milan"

Nell'ultima giornata di campionato, domenica, l'Empoli ha perso in casa contro il Cagliari per 1-0, in una partita chiave per la salvezza. Per la prima volta da quando è arrivato Davide Nicola sulla panchina, i toscani hanno perso e Mbaye Niang non ha segnato. La squadra azzurra sarà la prossima avversaria del Milan, domenica alle 15 a San Siro. I rossoneri prima dovranno affrontare la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga mentre l'Empoli avrà tutta la settimana a disposizione.

Elia Caprile, portiere dei toscani, ha parlato ai microfoni del club dopo la sconfitta contro il Cagliari: "Una gara decisa dagli episodi, che oggi ci sono girati contro. Questo non cambia il fatto che abbiamo fatto una buona prestazione e che dobbiamo continuare su questa strada. Dispiace per la sconfitta, siamo un grande gruppo: dobbiamo continuare a lavorare duramente e crederci fino alla fina. Sappiamo che abbiamo le carte in regola per salvarci, continuiamo a lavorare per il nostro obiettivo. Noi ci alleniamo e pensiamo partita dopo partita. Le prossima gara? Come dice il mister, ogni partita deve essere giocata per cui lavoreremo al massimo per preparare quella con il Milan”.