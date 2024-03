Empoli, Fazzini: "Sappiamo che il Milan è una squadra forte, ci siamo preparati nel migliore dei modi"

Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida di San Siro contro i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

Cosa temi di questo Milan? “Sappiamo che sono una squadra molto forte. Hanno tantissime carte per metterci in difficoltà. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e vediamo come finirà".