Empoli, Tonelli squalificato contro il Milan. Out anche il vice di Zanetti

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Tonelli, calciatore dell'Empoli espulso nella gara di ieri sera contro il Lecce, è stato squalificato per un turno “per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, protestato vibratamente avverso una decisione arbitrale”; una giornata di stop anche per l’allenatore in seconda Alberto Bertolini, allontanato nella sfida con i giallorossi “per avere, al 37° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale. Salteranno entrambi la sfida contro il Milan.