Empoli, un focus sui risultati in trasferta: gol e dati lontani dal Castellani

E' il giorno di Milan-Empoli e per i rossoneri è un match fondamentale per proseguire nel proprio percorso in campionato. I ragazzi di mister Stefano Pioli, in campo alle 15.00 a San Siro, seppur con qualche difficoltà di troppo, sono reduci da un buon momento per quanto riguarda i punti conquistati (nelle ultime tre gare ufficiali, un pareggio e due vittorie). Per il Milan dunque, ecco l'esame Empoli, al momento rinvigorito dalla cura del nuovo allenatore Davide Nicola. Questo quindi un breve focus sui numeri degli avversari dei rossoneri in trasferta.

Infatti, questi i dati dell'Empoli lontani dal Castellani: in 12 partite in Serie A, 4 vittorie in trasferta per i toscani rispettivamente contro (Fiorentina, Napoli, Salernitana e Sassuolo) segnando 9 reti e subendone solo 3.