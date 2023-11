esclusiva mn - Newcastle, Guimaraes: "Decisive le gare contro PSG e Milan. Quanto ci mancano Tonali, Botman e Isak..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle United di Sandro Tonali e avversario dei rossoneri in Champions League. Con il ritorno a St James' Park il 13 dicembre alle porte, il centrocampista brasiliano ha parlato della mini crisi del Newcastle, il caso Tonali e le partita di Champions contro PSG e Milan.

Bruno, cosa sta succedendo al Newcastle? Sono troppe le sconfitte ultimamente...

"Con il Borussia Dortmund le cose non hanno funzionato all'andata e al ritorno. Sapevamo che hanno una buona squadra ma abbiamo giocato male. Per noi quella sconfitta è una grande delusione, è vero che non eravamo al completo ma non è una scusa. Siamo frustrati ma abbiamo ancora due partite contro PSG e Milan. Dobbiamo giocarle entrambe per vincere così da poter passare il turno. Noi crediamo nella qualificazione".

Cos'è che non funziona attualmente?

"Ci mancano pedine molto importanti come Tonali, Botman e Isak".

Lo scandalo Tonali vi ha toccato?

"Non posso dire che non ci abbia toccato. Però preferisco non esprimermi su questa vicenda, sono affari suoi. Noi dobbiamo lottare per questa maglia e tornare a vincere".