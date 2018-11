Il Betis Siviglia, prossimo avversario del Milan giovedì in Europa League, ha pareggiato ieri sera 3-3 contro il Celta Vigo: dopo essere stato in vantaggio di due gol, gli andalusi si sono fatti rimontare e superare dagli avversari, ma all'87' è arrivato il gol del pari di Canales. Con questo pareggio, il Betis sale a 13 punti in classifica.