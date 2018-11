Euro-avversario, Betis-Celta Vigo alle 20.45: sfida per scacciare la zona retrocessione

In contemporanea al match tra Udinese e Milan, solo quindici minuti di differenza, questa sera alle 20.45 il Betis Siviglia ospiterà il Celta Vigo. Il prossimo avversario in Europa League dei rossoneri cercherà, tra le mura amiche del Benito Villamarin, di conquistare punti per scacciare la zona retrocessione distante solo 3 punti. Betis quattordicesimo in classifica con 12 punti, Leganés terzultimo a 9.