Euro-avversario, Betis-Valladolid per avvicinarsi alla zona Champions

Il Betis Siviglia, prossimo avversario del Milan in Europa League, affronterà il Valladolid domenica 21 alle 20.45, praticamente in contemporanea con il derby di Milano. Per gli andalusi è un match dal sapore speciale, perché una vittoria potrebbe lanciarli definitivamente nella zona Champions League distante solo tre punti, prima poi di affrontare il Diavolo in Europa a San Siro.