Euroderby, Zanetti: "A distanza di 20 anni non sarà una rivincita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di Radio Nerazzurra, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato così dell'euroderby di Champions League tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli: "Il derby è sempre una partita importante e speciale. Ma prima ci saranno 5 partite fondamentali, in cui l'auspicio è quello di vincerle tutte. In campionato abbiamo un obiettivo che è troppo importante come la qualificazione alla prossima Champions".

Poi Zanetti continua: "Penso che per noi, come società, ma credo anche per i tifosi e i ragazzi stessi, sia fondamentale. In queste partite importanti, uno non se ne rende conto, ma oltre alle motivazioni riesce a tirare fuori il meglio di sé stesso. A distanza di 20 anni non sarà una rivincita ma prima bisogna pensare al campionato perché abbiamo un obiettivo importante da raggiungere che deve essere alla nostra portata".