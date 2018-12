Europa League, i risultati delle rivali del Milan nell'ultimo week-end

Tre vittorie in altrettante gare. È questo il bottino raccolto dalle squadre impegnate, insieme al Milan, nel Gruppo F di Europa League. Successi importanti, che rilanciano le ambizioni di Dudelange, Olympiacos e Real Betis nei rispettivi campionati. Entriamo nel dettaglio.

F91 DUDELANGE

I lussemburghesi hanno dominato contro l'Hostert, terzultima forza della National Division. In casa, nella 14° giornata, gli uomini di Dino Toppmöller si sono imposti con un netto 4-1, trascinati dalla tripletta di Ibrahimovic e anche dalla rete di Melisse. Un risultato mai in discussione - 1-0, 2-0, 3-0, 3-1 e 4-1 la sequenza - che avvicina il Dudelange alla vetta, ora solo a tre punti. Questa era la loro ultima gara in programma nel 2018 in campionato, che riprenderà a febbraio.

OLYMPIACOS

Vittoria preziosissima per i prossimi rivali del Milan in Europa League. Al Georgios Karaiskakis di Atene, la squadra di Martins ha battuto 2-1 il Panetolikos in una gara già in discesa all'avvio, grazie all'uno-due firmato da Podence e Guerrero. Un successo che permette all'Olympiacos di approfittare del mezzo passo fasso dell'Atromitos (bloccato sull'1-1 dal fanalino di coda Smyrnis) per portarsi al secondo posto in classifica, sempre a -6 dal PAOK.

REAL BETIS

Per gli spagnoli, capolisti nel girone di Europa League, è arrivata una vittoria importante nella 14° giornata della Liga. All'Estadio Benito Villamarín la formazione di Quique Setién ha battuto 1-0 la Real Sociedad con il gol di Junior al 33' del primo tempo sugli sviluppi di un angolo. I tre punti hanno permesso al Real Betis di raggiungere il nono posto, a -2 dalla zona valida per la qualificazione europea.