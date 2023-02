Eurorivale, il mercato del Tottenham: Porro per 45 milioni, poi diverse uscite

MilanNews.it

Il 14 febbraio Milan e Tottenham si affronteranno a San Siro nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Se i rossoneri durante il mercato di gennaio sono rimasti per lo più fermi, ad esclusione dell'arrivo del portiere Vasquez, gli Spurs si sono prodigati per accontentare le richieste importanti di Antonio Conte: alla corte dell'allenatore italiano infatti è arrivato, all'ultimo giorno utile, Pedro Porro, esterno difensivo classe '99 prelevato dallo Sporting Lisbona per 45 milioni di euro dopo una trattativa lunga e piena di colpi di scena. Non solo Porro, ma anche un rinforzo in attacco: si tratta di Arnaut Danjuma, esterno offensivo del Villarreal arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni di euro.

Diverse anche le uscite: Matt Doherty è andato all'Atletico Madrid a titolo gratuito, mentre Spence e Gil sono partiti entrambi in prestito, rispettivamente al Rennes e al Siviglia.