MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto facile per il Tottenham di Antonio Conte, prossimo avversario del Milan in Champions League, che passa il turno in FA Cup con un netto 3-0 esterno al Preston. In gol Son, autore di una doppietta, e il neo arrivato Danjuma, che all'esordio con la maglia degli Spurs impiega appena 16 minuti per trovare la prima rete.