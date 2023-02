Eurorivale, il Tottenham in campo domani contro il West Ham

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo la sconfitta di San Siro, il Tottenham torna a giocare in campionato domani pomeriggio alle ore 17.30 italiane in casa contro il West Ham, in uno dei tanti derby londinesi di Premier League. La squadra di Antonio Conte, che sarà sostituita da Stellini in panchina, è reduce da due sconfitte consecutive: prima del Milan gli Spurs erano stati battuti anche dal Leicester in campionato.