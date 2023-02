Eurorivale, il Tottenham ritrova il sorriso e... Son: 2-0 al West Ham

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham dopo la sconfitta in Champions contro il Milan di martedì scorso che era succeduta alla sconfitta in campionato contro il Leicester in Premier, ha ritrovato il sorriso proprio in campionato. Tra le mura amiche, e senza Conte tornato ai box per recuperare dopo l'operazione alla cistifellea, il Tottenham ha vinto uno dei tanti derby londinesi contro il West Ham per 2-0. Positivo anche il ritorno al gol di Heung Min Son, molto criticato ultimamente, che ha arrotondato il risultato dopo che Emerson Royal aveva aperto le marcature.