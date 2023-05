Eurorivale, ora la panchina di Simone Inzaghi non è più in bilico

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Situazione completamente ribaltata. Simone Inzaghi si tiene stretta la sua Inter. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situzione sull’allenatore nerazzurro che sono fino a prima della gara del Benfica era in bilico ma dopo i risultati attuali lo hanno portato ad un passo dalla conferma. Non solo, adesso l’allenatore ha in mano il suo destino e dipenderà anche dal raggiungimento del secondo posto.