Eurorivali, alle 18.30 la prima del Newcastle senza Sandro Tonali

vedi letture

La sentenza è stata resa ufficiale, Sandro Tonali è stato squalifica per 10 mesi e l'inibizione è già attiva da quest'oggi. Il Newcastle, avversario del Milan nel girone di Champions, scenderà in campo per la prima volta senza il centrocampista italiano oggi pomeriggio alle ore 18.30 quando affronterà in Premier League il Wolverhampton in trasferta.