Eurorivali, anche il Napoli fa turnover: con il Verona Spalletti ne cambia 6

Anche il Napoli scenderà in campo oggi in campionato, alle 18 contro il Verona al Maradona. Tutti gli occhi sono puntati sul ritorno di Victor Osimhen alle prove generali in vista della Champions dopo il suo infortunio. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport anche Luciano Spalletti fa turnoverb e ne cambia 6 rispetto al Milan. Questa la probabile formazione partenopea oggi pomeriggio: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Gaetano, Elmas; Politano, Raspadori, Zerbin. A riposo Rramhani, Rui, Lobotka, Zielinski, Lozano e Kvaratskhelia.