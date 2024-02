Eurorivali, domani il Rennes in campo alle 17 in campionato

Si avvicina sempre di più la sfida in Europa League del Milan. I rossoneri, tra meno di due settimane, il 15 febbraio alle 21, ospiteranno il Rennes nell'andata del turno di playoff che mette in palio un posto tra le migliori sedici della competizione. La gara di ritorno, in Francia, è fissata per il 22 febbraio alle 18.45. Domani, invece, alle ore 17, il club francese giocherà in campionato, in casa, contro il Montpellier.

Il Rennes viene da un momento molto positivo. Dal 20 dicembre a oggi, ha vinto le ultime 5 partite tra campionato e coppa, risalendo un po' la china proprio in Ligue 1 dove aveva faticato nella prima metà di stagione: oggi il Rennes occupa la nona posizione con 25 punti conquistati, ma è imbattuto da quattro gare consecutive.