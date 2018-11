Eurorivali - Dudelange in gran spolvero, nove gol al Rumelange

Altra goleada impressionante per il Dudelange, che in casa del Rumelange ne fa addirittura nove: in una sola partita triplicato il proprio bottino di reti in campionato, con la squadra di Dino Toppmoller che prova a salire la china in attesa del ritorno dell'Europa League, dove i lussemburghesi sembrano francamente spacciati.

Ultime cinque partite

Dudelange-Niedecorn 4-1

Dudelange-Olympiacos 0-2

Sandweiler-Dudelange 0-6

Dudelang-Jeunesse Esch 1-3

Rumelange-Dudelange 2-9

Posizione in campionato: 3°