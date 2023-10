Eurorivali, ecco quando gioca il Borussia Dortmund in Bundesliga

vedi letture

Il Borussia Dortmund, avversario diretto del Milan in Champions League, in questo weekend torna a giocare in Bundesliga, dove attualmente occupa la terza posizione alla pari del Bayer Monaco, a due lunghezze dalla prima piazza. I gialloneri saranno impegnati domenica alle ore 15.30 in casa dell'Eintracht Francoforte.