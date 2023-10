Eurorivali - Il PSG vince 3-2 a Brest ed è a -1 dalla vetta: Zaire-Emery e Mbappé ancora decisivi

vedi letture

Il Paris Saint-Germain vince non senza difficoltà sul campo del Brest. Nella sfida valida per il decimo turno di Ligue 1 la squadra di mister Luis Enrique si è imposta infatti per 3-2 grazie alle reti di Zaire-Emery al 16', Mbappé al 28' e ancora all'89' dopo aver sbagliato un rigore. A firmare il pareggio erano stati Mounie al 43' e Le Douaron al 52'.

Grazie a questo successo il PSG accorcia sulla capolista Nizza, portandosi al secondo posto a -1 dalla vetta.