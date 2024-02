Eurorivali, il Rennes ritrova la vittoria: tutto facile con il Clermont ultimo

Il Rennes, dopo la netta sconfitta contro il Milan per 3-0 giovedì nella gara di andata di playoff di Europa League, è tornato alla vittoria nel match di Ligue 1 contro il Clermont Foot, ultimissimo nel campionato francese. I bretoni, che sfideranno in casa il Milan giovedì alle 18.45 nella gara di ritorno, hanno vinto per 3-1 grazie al gol di Omari e alla doppietta di Terrier.

Nell'undici titolari, mister Stephan ha cambiato cinque giocatori rispetto alla titolare messa in campo a San Siro. Questa la formazione utilizzata dal Rennes: Mandanda; Seidu, Omari, Theate, Belocian; Terrier, Matusiwa, Santamaria, Blas; Gouiri, Salah.