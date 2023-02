MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Gli avversari europei del Milan in Champions League, il Tottenham, giocheranno in Premier League questa domenica poche ore prima dei rossoneri. Per la squadra di Conte l'impegno è ugualmente importante: alle 14.30 gli Spurs ospiteranno il Chelsea in una gara fondamentale per la qualificazione alle prossime coppe europee.