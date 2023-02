Eurorivali, il Tottenham vince il derby contro il Chelsea

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Totteham centra la seconda vittoria consecutiva in campionato grazie alla vittoria nel derby londinese contro il Chelsea. Per gli Spurs decisive le reti nel secondo tempo firmate da Skipp e da Kane. Ancora una volta il Tottenham vince senza Antonio Conte, ancora a riposo dopo la sua operazione. I rivali in Champions del Milan consolidano il loro quarto posto in classifica.