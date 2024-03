Eurorivali, le condizioni di Dybala e Lukaku non destano preoccupazione

Da qui a qualche settimana il Milan sfiderà nel giro di 7 giorni la Roma. In palio ci sarà tanto: un posto nelle semifinali di Europa League. La gara di andata si giocherà a San Siro il prossimo 11 aprile, mentre il ritorno all'Olimpico il 18 aprile: entrambe le partite sono in programma alle ore 21. Da questo momento in poi, dunque, il Milan seguirà da vicino cosa farà la Roma che ha già battuto due volte in stagione ma che da allora ha cambiato allenatore con Daniele De Rossi che ha preso il posto di Josè Mourinho, invertendo sensibilmente il trend di risultati positivi.

Tra i calciatori più pericolosi dei giallorossi ci sono ovviamente Paulo Dybala e Romelu Lukaku. I due attaccanti hanno avuto dei problemi fisici ultimamente me la Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea come le condizioni dei due calciatori non destino particolare preoccupazione. Dybala, che non è partito per l'Argentina, si è allenato a Trigoria da solo in questi giorni e oggi potrebbe essere almeno parzialmente a disposizione di De Rossi. D'altro canto Lukaku è partito con il Belgio e potrebbe giocare uno spezzone dell'amichevole contro l'Inghilterra.