Eurorivali Milan: si ferma solo il Liverpool. Porto, poker nel derby. L'Atlético cala il tris

Due vittorie nette e un sorprendente pareggio è il bilancio delle eurorivali del Milan. Dopo due vittorie consecutive pe 0-5, il Liverpool inciampa ad Anfield contro il Brighton nonostante il vantaggio di due reti. Il Chelsea ringrazia e allunga a +3 in classifica. Dopo sette partite consecutive a segno si blocca Momo Salah, che si limita all'assist per il gol del vantaggio di Henderson e si consola venendo eletto king of the match.

Tutto semplice per l'Atlético, che vince 3-0 al "Wanda Metropolitano" contro il Betis, ritrovando anche Joao Felix. Il portoghese, entrato a partita in corso, ha segnato il suo primo gol stagionale. Colchoneros che si avvicinano alle prime posizioni, scavalcando proprio i betici e piazzandosi quarti a tre punti dal primo posto, occupato dalla Real Sociedad. Atlético che ha comunque una partita da recuperare.

Cala il poker il Porto nel derby contro il Boavista: finisce 4-1 ed è quinto successo consecutivo in campionato, che proietta la squadra al primo posto in classifica. Scavalcato il Benfica, i Dragoes sono a pari punti con lo Sporting CP.