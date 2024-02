Eurorivali, Rennes in campo domani alle 15 in Ligue 1

Il Milan si è costruito un consistente vantaggio nei playoff di Europa League nella gara di andata contro il Rennes. Giovedì sera la squadra di Stefano Pioli ha dominato e vinto con il risultato di 3-0, in virtù della doppietta di Loftus-Cheek e del gol di Rafa Leao. Il ritorno, per certificare e conquistare la qualificazione agli ottavi di finale, è in programma il prossimo giovedì, 22 febbraio, in casa del club Bretone, alle ore 18.45.

Intanto nel weekend, il Rennes tornerà a giocare in campionato. Nello specifico i rossoneri di Francia saranno in campo domani pomeriggio alle ore 15. Il Rennes giocherà circa 6 ore prima del Milan (in campo alle ore 20.45 a Monza) e sfiderà in casa propria il Clermont che occupa l'ultima posizione in campionato, la Ligue 1.