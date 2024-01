Eurorivali, Rennes in campo stasera per i sedicesimi di Coppa di Francia

Il Rennes sarà avversario del Milan nei playoff di Europa League. L'andata si giocherà tra meno di un mese a San Siro, il prossimo 15 febbraio. Intanto il club francese, nel corso di questo weekend, sarà impegnato in Coppa di Francia. Infatti in questo fine settimana la Ligue 1 riposa per dare spazio alla coppa nazionale, in particolare al turno dei sedicesimi.

Il Rennes ospiterà l'Olympique Marsiglia dell'ex rossonero Gattuso questa sera, in casa, alle ore 21.05. In palio un posto agli ottavi di finale. Il Rennes sfiderà il Milan a San Siro il prossimo 15 febbraio (ore 21) e successivamente in Franca la settimana dopo, il 22 febbraio (18.45).