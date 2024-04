Eurorivali, Roma a Trigoria anche ieri dopo il derby. Oggi nuovo allenamento

Nel pomeriggio di sabato la Roma ha vinto il derby contro la Lazio, grazie alla rete di testa di Gianluca Mancini nel corso del primo tempo. Ora il prossimo impegno dei giallorossi sarà giovedì sera a San Siro quando alle 21 sfideranno il Milan nell'andata dei quarti di finale di Europa League: appuntamento che può valere una stagione per entrambe le squadre. Nella giornata di ieri, come riferisce il sito web ufficiale del club capitolino, la squadra è tornata subito al lavoro a Trigoria: "Dopo il derby vinto nella giornata di sabato, la squadra giallorossa è tornata a lavorare domenica sui campi di Trigoria. Prossimo impegno dei giallorossi, l'andata dei quarti di Europa League contro il Milan, in programma giovedì 11 aprile al Meazza".

Come viene riportato da Voce Giallorossa, i giocatori di Daniele De Rossi questa mattina si sono divisi in due gruppi: da una parte i calciatori impegnati ieri contro la Lazio che hanno svolto lavoro di scarico, dall'altra parte chi non ha preso parte alla sfida contro i rivali cittadini che oggi hanno svolto una seduta in campo normale. Unico assente Sardar Azmoun che ha lavorato a parte. Oggi la squadra tornerà al lavoro al completo agli ordini di mister De Rossi in vista della sfida contro i rossoneri.