Eurorivali, Tottenham in campo domani in FA Cup contro lo Sheffield

Il Tottenham sarà in campo domani sera in occasione del quinto turno di FA Cup. Gli Spurs ospiteranno al Tottenham Hotspur's Stadium lo Sheffield United, squadra attualmente seconda in Championship, la Serie B inglese. La gara avrà inizio alle ore 20.55 e sulla panchina dei londinesei dovrebbe esserci ancora Cristian Stellini. Il Tottenham fra 8 giorni ospiterà il Milan per il ritorno degli ottavi di Champions.