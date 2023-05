Felipe Anderson sull'obiettivo Champions: "Siamo vicini, sarebbe un grande risultato".

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria per 2-0 contro il Sassuolo, la Lazio di Maurizio Sarri si avvvicina all'obiettivo Champions League. E l'esterno dei biancocelesti, Felipe Anderson, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del traguardo quasi raggiunto: "Non possiamo guardare alle cinque gare ma solo alla prossima, non possiamo sprecare il lavoro di questi anni. Siamo vicini all'obiettivo, sarebbe un grande risultato".