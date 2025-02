Feyenoord, Hancko: "La partita più importante della mia carriera: dobbiamo ripeterci"

David Hancko sarò domani pomeriggio a San Siro il capitano del Feyenoord in assenza di Quinten Timber, infortunatosi nella gara di andata contro il Milan e fuori per il resto della stagione. Il centrale difensivo è intervenuto direttamente dalla pancia della Scala del Calcio a Milano in conferenza stampa offrendo le sue sensazioni sulla gara che si disputerà domani. Le sue parole.

Sulla partita di andata: "Abbiamo ottenuto un buon risultato. Dobbiamo ripeterci. Ho fiducia che possiamo farcela di nuovo."

Sull'assenza di Timber: "È una grande perdita. Contro l'Ajax era tornato e aveva segnato subito. Questo infortunio è davvero una grande delusione per lui e per la squadra. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, ma speriamo che possa rientrare presto."

Sulla fascia da capitano: "Non sono mai stato capitano prima d’ora. Quest’anno, a volte, ho avuto questo ruolo anche con la nazionale. Mi concentro sul mio gioco, ma abbiamo tanti giovani e nuovi giocatori in squadra. Parlo spesso con loro per aiutarli."

Sulla gara di domani: "Forse è la partita più importante della mia carriera. Non vedo l’ora di giocarla."