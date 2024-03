Fiorentina, Biraghi: "Barone come un padre, rimarrà con noi per sempre"

vedi letture

Cristiano Biraghi, capitano viola, ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Le sue dichiarazioni, inevitabilmente, vanno al compianto Joe Barone, scomparso qualche giorno fa.

Il ricordo di Joe Barone: “Era come un padre per noi. I ricordi sono tanti e saranno continui per sempre, una persona come lui, così come Davide, rimarrà con noi per sempre”.

Cosa hai detto ai più giovani? “Sono momenti che segnano il percorso di ognuno di noi, si deve creare ancora di più quell’unione che Joe voleva sempre. Il vuoto che ha lasciato è incolmabile, però con l’aiuto di tutti possiamo andare a sopperire un po’”.

Hai sentito mister Pioli? “Quando era successo quel fatto si crea un legame indissolubile per tutta la vita, ci sentiamo tutt’oggi con chi purtroppo c’era quel giorno. Quando succedono queste cose si crea qualcosa di particolare”.

Ora c’è la partita contro il Milan: “Dobbiamo fare quello che Joe voleva vedere da noi e onorarlo ancora di più”.